Mariana Seoane niega pleito con Jenni Rivera

Dice que hasta fueron amigas

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Al parecer, Mariana Seoane ya tiene problemas de memoria, pues niega rotundamente que haya tenido pleitos con Jenni Rivera y señala que hasta fueron amigas.

Luego de que en la serie ‘Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí’ se hiciera alusión a la época en la que ambas se enfrentaron a través de enlace satelital en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Mariana ya ni se acuerda de aquel duelo, donde Rivera la calificó como “Cara de idiota”.

“Nunca hubo pleito. Quisieron ponernos en pique, pero como conocen cómo soy yo y la señora divina, quien además era mi amiga”, declaró Seoane a LMSHow durante su llegada a la premier de la cinta ‘Todos queremos a alguien.

La llamada ‘Niña buena’ aseguró que le vale cualquier cosa que pueda decirse de ella en la serie de Univisión. “Que me pinten cómo se les des la gana ¡a mí que me importa! La verdad la sabía ella y yo también, esta serie no está autorizada, ya veremos lo que cuenta la familia de verdad”.