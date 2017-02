Larry Hernández le manda su apoyo a Roberto Tapia

La familia es de gran apoyo

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Larry Hernández sabe perfectamente lo que es estar en el ojo del huracán y ahora que Roberto Tapia enfrenta una demanda por supuesto abuso sexual en contra de una menor de edad desde hace algunas semanas, el cantante afirma que espera que esta situación se resuelva de la mejor manera posible.

Ante las cámaras de un programa de televisión nacional, el intérprete de “El Ardido” señaló que no cree capaz a su colega de cometer un acto como del que se le acusa y aseguró que aunque no quiere involucrarse completamente en este asunto para no meterse en problemas, le envía todo su apoyo y solidaridad.

“Yo creo que Roberto va a asumir sus cosas como debe de ser. Yo tengo mucha fe en él y cuando yo pasé por mi situación él siempre estuvo en contacto con mi familia por medio de una amiga en común, así que yo le mando mi apoyo y espero que ya salga de todo esto porque estar en el ojo del huracán no es fácil. Lo más importante es que él se ve seguro”, dijo Larry a “Ventaneando“.

Por otra parte, el cantante dio a conocer que desde que tomó la decisión de dejar de consumir alcohol ha procurado llevar una vida mucho más sana y reveló que uno de sus secretos para poder lucir una piel suave es que desde hace algunos meses está tomando un tratamiento en el que se inyecta su propia sangre, además utiliza cremas humectantes y máquinas de oxígeno.

Fiera Lasa/Mezcalent