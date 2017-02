VIDEO EXCLUSIVA Pedro Rivera suelta bomba contra Carmen Jara

"Soy dueño de la música de las canciones de su madre"

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Pedro Rivera lamentó las declaraciones realizadas en la víspera por Carmen Jara y aseguró que el estudio de grabación es dueño de la música de las canciones de la madre de la cantante.

El Patriarca de la familia Rivera dijo que de ser necesario puede permitir que cualquier persona use las grabaciones de la música.

“Ese master es mío y lo puedo usar como yo quiera, la forma en que ella haya conseguido ese material no me interesa tampoco. Es un error hablar de la gente cuando no la conoces realmente” explicó.

Pedro Rivera fue diplomático y no cayó en descalificaciones, aunque sí defendió la legalidad de su trabajo.