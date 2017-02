Tucanes de Tijuana ponen alto a sus fans

Hacen la apertura del Súper Bowl LI

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Mario Quintero vocalista de los Tucanes de Tijuana aseguran ser precavidos con los fans con quienes no tienen mayor contacto que el necesario ya que se les permite subir al autobús pero no pasar de la sala.

La decisión se basa en que no conocen las personas y no saben sus intenciones, por fortuna en tres décadas no han tenido un escándalo afirma el intérprete a El Gordo y la Flaca.

Sobre el papel de Roberto Tapia quien huyó de la prensa Mario Quintero afirmó que los periodistas y la prensa y los artistas están para apoyarse los unos a los otros, pero existe quienes lo olvidan.

Por el momento, los Tucanes de Tijuana buscan les levanten el veto que les permita celebrar sus 30 años de existencia.