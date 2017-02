Carmen Jara: Toda la familia Rivera hace porquerías.

“A mi no me pasa por encima ni Lupillo ni nadie”

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Carmen Jara lanzó una dura acusación contra la familia de Jenni Rivera, acusándoles de hacer porquerías y negocios a costa de otros.

“Mi mamá grabó el disco, lo pagó con su dinero, y después vimos que esa música estaba en la radio la canción Se Cierra el Mundo, que ella grabó con la misma música, lo que le hicieron a ella se lo han de haber hecho a todo el mundo”

La intérprete sentenció que “Si una persona junta su lana con esfuerzo, como vas a sacar una grabación que otra persona pagó”.

Y reclamó airadamente “Yo tengo que defender la justicia no sólo mía, son porquerías, eso lo hacen para seguir con la fama, la familia entera es igual. Ellos saben cómo son esa familia para que me sigan echando a tierra, a mí ya no me pasan por encima ni Lupillo ni nadie.