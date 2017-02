AUDIO: Iván Aguilera no entiende las decisiones de su padre

Está dispuesto a convivir con sus hermanos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de la inesperada muerte de Juan Gabriel, su hijo Iván Aguilera no entiende por qué el cantante ocultó la existencia de sus hermanos, los cuales ya está confirmado son hijos biológicos del Divo, además dijo que él y sus hermanos siempre querrán estar cerca de los nuevos integrantes de la familia.

“Nosotros siempre vamos a querer juntarnos con ellos, es algo que siempre nos vamos a preguntar, yo creo que era algo que nada más él sabía, y quizás ellos sepan, yo creo que nunca voy a saber por qué. Igual yo creo que han tenido sus razones supongo, yo creo que pude haber sido las cosas mucho mejor, yo los hubiera juntado con mis otros hermanos por estar ahí, yo me siento horrible por lo que pasó, supongo que yo hice la decisión basada en lo que sabía pero eso es algo que hubiera cambiado entonces estuviéramos ahí juntos”, expresó.

Además al cuestionarle sobre si pronto se reunirá con el primero de sus hermanos que apareció dijo: “Es lo que espero, yo creo que es lo que esperamos nosotros, cuando hablo con Luis o hasta cuando nos escribimos parece ser que ya nos conocimos desde hace tiempo”.

Indicó que siente gran afinidad con él aunque no recuerda si lo conoció en algún momento de su vida: “No de chiquito no, yo no recuerdo nada, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto, si fue que lo vi de chiquito, por lo menos de lo que hemos hablado es de qué está haciendo, le gusta la música, yo a veces le digo vístete así, no te vistas así men yo le he ofrecido mi ayuda en cualquier cosa que necesite, yo creo que él solo está tomándose su tiempo”.

Finalmente en cuanto a Joao se refiere dijo que espera también poder mantener contacto con él: “Por supuesto que sí, yo creo que desgraciadamente no hemos tenido la misma oportunidad de comunicarnos con él, pero yo creo que por lo menos nosotros nunca fuimos así de tomar esa clase de decisiones”.