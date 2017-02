Lucía Méndez acusa a Lady Gaga de pirata

Le llueven las críticas

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Además de Yuri, Lucía Méndez también reaccionó al performance presentado por Lady Gaga en el Súper Bowl. La mexicana calificó como “pirata” a la neoyorquina luego de que esta última volara sobre el gran escenario, tal como la primera lo hizo durante su concierto en el Teatro Metropólitan.

“Qué les digo… “I’ am going to call my lawyer” @ladygaga LADY GAGA me copió en el @SuperBowl #Piratería #Originalidad #Vuelo”, escribió la protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ y acompañó el texto de imágenes de comparaba su volador número con el de Gaga.

La cantante de ‘Corazón de piedra’ y ‘Ya la pagarás’, no recibió la respuesta más positiva, pues parte del público la criticó; algunos la ofendieron y otros la calificaron como ridícula. En tanto otros recordaron el comentario en el que Lucía afirmó que había causado la ira de Madonna.

Prácticamente 12 horas después Lucía colocó otro tuitt donde aclaró que su acusador comentario se trataba de una broma.

“Por supuesto que es broma lo de Lady Gaga ..por Dios ustedes me conocen hay que tener sentido del humor !”