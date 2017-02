Julión Álvarez no se arrodillará ante Susana Zabaleta

"No le hice nada", dice el cantante

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Julión Álvarez ya le contestó a Susana Zabaleta, quien la semana pasada señaló que si el popular artista le componía una canción y se arrodillaba frente a ella, lo perdonaría, pero malas noticias para Zabaleta, pues a Julión no le interesa su perdón.

El llamado ‘Rey de la taquilla’ habló con los micrófonos de LMShow y, amablemente dijo que no le interesa realizar el menor esfuerzo para disculparse con la cantante de ópera.

“Yo no compongo. Les soy sincero, yo no tengo nada en contra de ella. No creo que le guste que yo le cante”, aseguró Álvarez, quien se sorprendió cuando los reporteros le informaron que Susana también pretendía que se pusiera de rodillas para disculparse. “¡Ah caray!, yo no le hice nada”.

Julión negó que en el carnaval de Mazatlán, Sinaloa, comparta escenario con la también soprano, aunque aclaró que ya le encargó a toda la gente del puerto sinaloense que la traten bien.