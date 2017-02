JLo ama sus rodillas mallugadas

Orgullosa de su trayectoria

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A lo largo de su trayectoria artística y con 47 años de edad, Jennifer López ha tenido que lidiar con un sinfín de críticas hacia su carrera, su vida personal y, sobre todo, su cuerpo. Aunque confiesa que en un principio esta situación la afectaba mucho, la cantante afirma que actualmente ya no le toma importancia a las cosas negativas que se digan acerca de ella.

En entrevista con W Magazine, la intérprete de “Waiting For Tonight” afirmó que durante su adolescencia le costaba mucho trabajo quererse y respetarse, pero con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que el físico no es lo más importante. Asimismo, dijo que una de las cosas que más le gusta es ver las cicatrices de sus piernas, pues son símbolo del trabajo que ha realizado por muchos años.

#Repost @steviemackey ・・・ Part 2. 🎤Rare moment with @jlo #smile 🤗😇😍 A video posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 5, 2017 at 1:04am PST

“Nunca aprecié mi cuerpo ni mi aspecto cuando tenía 20 años. Ahora digo: “¡Mírame! ¡Mírate!” No de una manera presuntuosa o arrogante, sólo me aprecio de una manera que no hacía cuando tenía esa edad. Y no se trata de ser perfecta. Me gustan las cicatrices que tengo. Mis rodillas están magulladas todo el tiempo por mis presentaciones”, dijo la llamada “Diva del Bronx”.

Con varias relaciones amorosas terminadas, Jennifer afirma que gracias a sus gemelos Max y Emme, fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony, ha aprendido a darle un nuevo significado a su vida y reconoció que la única manera de ser totalmente feliz es arriesgarse a salir de una zona de confort.

Fiera Lasa/Mezcalent