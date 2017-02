Famosos mexicanos presentes en el Super Bowl

Can't believe I experienced history last night. What a WILD game!!!! Still think Falcons did an amazing job! What was your hi-light of the Super Bowl? #CowboysNextYear? ~ Todavía no puede creer que presencie un juego histórico ayer! Que JUEGO! Pero súper orgullosa de los Falcons porque jugaron increíble! Cuál fue su momento favorito del Súper Bowl #NewEraCap #superbowlli

