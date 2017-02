Carmen Jara: Lupillo Rivera es un Cobarde y Poco Hombre

Enfurece tras declaraciones del Toro del Corrido

Noticias Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Horas antes de recibir un reconocimiento en Guadalajara, Carmen Jara enfureció contra Lupillo Rivera por declaraciones realizadas a los medios de comunicación en los que asegura que el origen del dinero con el que Carmen Jara grababa los discos de su madre está en duda.

“Eres un COBARDE y POCO HOMBRE Lupillo Rivera… A que te refieres con lo que dices de mi Madre???? De que hablas??? Con ella NADIE se mete, ella no esta a tu Nivel ni al de tu FAMILIA… Que no te enseño tu Madre a RESPETAR a las Mujeres???? Ahora le creo a Jenny toda la porqueria que me decia de ti y no te bajaba de DESGRACIADO… Me das PENA Lupe, mucha pena…” expresó.

Por la noche el manager de la cantante salió en defensa de su representada, al señalar que la honestidad está fuera de toda duda.