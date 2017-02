FOTOS: ¡Yuri demandará a Lady Gaga por “copiona”!

Se inspiró en ella para el show del Super Bowl

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de la presentación de Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl, la cantante mexicana Yuri no dudó en mostrar el buen humor que la caracteriza, y mediante su cuenta de Twitter, la jarocha dijo que demandaría a Gaga por “copiona”.

Todo ocurrió cuando varios de sus seguidores comenzaron a compararla con Lady Gaga, a lo que Yuri respondió con varios tuits como: “Mis abogados están tratando el tema!… siempre hay una copiona, #consumelomexicano jajajajaja!”

Mis abogados están tratando el tema!… siempre hay una copiona, #consumelomexicano jajajajaja! https://t.co/ARzoM3T1ha — Yuri (@OficialYuri) February 6, 2017

Además indicó que su colega no le pudo copiar todos sus looks porque no le alcanzó, y que no la contrataron a ella para el show de medio tiempo porque tampoco a los organizadores les alcanzaría, ya que ella es muy cara.

… y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!… #consumelomexicano jajajajajjaa! pic.twitter.com/4teM8dGL1I — Yuri (@OficialYuri) February 6, 2017