Primera actriz afirma que los mujeriegos nunca cambiarán

Luz María Jerez. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).- Una de las promesas más comunes en una relación de pareja es cuando un hombre mujeriego promete que va a cambiar y serle totalmente fiel a su compromiso. Nada más alejado de la realidad que esperar el cumplimiento de esta promesa, al menos así lo dice la primera actriz

“Yo me enganché en una relación con un mujeriego y es cuando más he sufrido porque tú crees que contigo va ser diferente y no cambian. Es la naturaleza de los mujeriegos, parece que no cambian”, declaró Jerez en entrevista con LMShow.

Entonces, según la actriz de telenovelas, tomó fuerzas para decirle adiós a la relación y no volver nunca. “Por supuesto que me fui, estás joven. Yo así no me juego en la vida, no es lo que quiero, hay te ves”.

Jerez ha vivido la otra cara de la moneda, pues alguna vez le tocó ser la amante. “Pensé que lo podía manejar, me engañé diciendo que sería padre porque cada quien está ahí en su casa y los fines de semana tendría mi libertad, pero soy mujer y me enamoré. El director mexicano Juan Ibáñez decía una cosa padrísima: ‘en México, las prostitutas se enamoran'”.