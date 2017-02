Lucía Méndez: tuve miedo enamorarme del quinceañero Luis Miguel

Confiesa que no se enamoró de él

Noticias

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Lucía Méndez continúa muy nostálgica recordando sus amores del pasado. Apenas presumió haber sido novia del Orson Wells mexicano y ahora cuenta algunos detalles de su romance con Luis Miguel, con quien sostuvo una relación a mitad de la década de los ochentas

“Yo lo veía y decía: ‘que era lindo, guapo y divino, más allá de la fama, había química y un embone muy especial como seres humanos’”, reveló la actriz en entrevista con Suelta la Sopa.

Sin embargo, esa fuerte química no fue suficiente para que Méndez y Micky pudieran concretar algo más serio, pues a ella le pesó la diferencia de edades; Lucía rondaba los 30 años y Luismi los 15.

“No me enamoré porque me daba miedo. Yo tenía 30, pero era muy inmadura porque toda mi vida trabajé y había partes de mi personalidad que no maduré. Yo no lo veía con futuro por la edad”.

La intérprete de ‘Cielo rojo’ aseguró que en aquel entonces Luis Miguel tenía un gran sentido del humor. “Me enseñó que en la vida, lo más importante es el sentido del humor, me hacía reír mucho”