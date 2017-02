Exhuman restos de la hermana de Ana Bárbara

María Isabel Ugalde, hermana de la cantante Ana Bárbara, tuvieron que ser exhumados con el fin de cumplir la última voluntad de la joven: ser cremada. Así lo reveló Antero Ugalde, padre de la joven fallecida en noviembre del 2001, junto a su esposo, tras un fuerte accidente automovilístico. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).-Los restos de, hermana de la cantante, tuvieron que ser exhumados con el fin de cumplir la última voluntad de la joven: ser cremada. Así lo reveló, padre de la joven fallecida en noviembre del 2001, junto a su esposo, tras un fuerte accidente automovilístico.

“Ella vino al rancho 10 días antes de morir, le dije que quería que me enterraran entre las vacas y ella me dijo que quería que la cremaran y quedar aquí en el rancho. Luego falleció, yo no supe qué hacer, el abuelo de mi yerno me dijo que la enterráramos y acepté, se me olvidó lo que ella me había pedido, no supe más”.

En entrevista con LMShow, Ugalde recordó que en medio de su dolor, ni el paso de los días lo ayudaba a conciliar el sueño. “No podía dormir y una mañana, cuando me levantaba para irme a ordeñar, escuché que Marisa me dijo ‘papi, papi’ y yo pensé que quieres, hija. Me acordé y le llamé a Ana Bárbara para contarle lo que su hermana me había pedido. Afortunadamente la pudimos desenterrar y cremar y así también yo descansé”.

Aunque han pasado 15 años desde el trágico acontecimiento, el ranchero no olvida a su hija y la tiene presente en todo momento. “Nunca lo asimilas, rara vez la sueño y aquí tengo su foto enfrente. A diario me levanto y me acuesto pidiéndole que nos ayude porque está en un mejor lugar que nosotros”.