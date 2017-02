Silvia Pinal ridiculiza a Enrique Guzmán

Es absurdo que quiera cobrar

Ciudad de México (LMSHOW.COM).- Silvia Pinal fue cuestionada sobre las recientes declaraciones que ha dado su ex pareja Enrique Guzmán por el uso de su nombre en la serie que prepara Televisa sobre la vida de la actriz mexicana. Guzmán manifestó que si desean emplear su nombre deben llegar a un acuerdo económico con él, pues su nombre está registrado.

Ante estas declaraciones, Doña Silvia respondió con una tremenda sonrisa en entrevista para el programa Hoy: “pues debería de cobrarle a todos los que lo ponen como camote todos los días en los periódicos”.

No obstante, Pinal recalcó: “No es que me cause risa, es que es absurdo que quiera cobrar eso, pero ojalá que se lo paguen, no es querer, es poder. A mí lo que hagan con él no me interesa, si le quieren pagar que le paguen, sino le quieren pagar que no le paguen, sino lo quieren sacar que no lo saquen, yo estoy haciendo mi vida, no la vida de él, la verdad no me meto en eso. Si él quiere cobrar allá él, si le quieren pagar, bendito sea”

Finalmente, ante el cuestionamiento de si ella o algún integrante de su reconocida familia formará parte del elenco de esta serie, comentó: “No sé, ni Stephanie, ni Silvita, yo no he hablado con ellas porque no las quiero presionar, quiero que ellas hablen con la empresa o con Carla, y que ellas decidan sin que yo este de por medio, no sé a quienes les vayan a hablar todavía”.