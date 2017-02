AUDIO ¡Sorprendente! Censuran la realidad en el Señor de los cielos

La realidad es más cruel que la ficción

Audios Noticias Videos

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Joshua Mintz, productor e impulsor de ‘El señor de los cielos’ y ex ejecutivo de la cadena Telemundo, defendió el formato de narcoserie, que en los últimos meses ha sido blanco de críticas y hasta intento de censura por el gobierno mexicano.

“Yo no me meto en política, lo único que puedo decir es que la ficción es la ficción, uno no puede subestimar a la audiencia, porque ellos saben lo que es ficción y lo que es la vida real. Si nosotros hiciéramos o reflejáramos lo que es la vida real, nadie nos vería, porque es muchísimo, es más lo que nosotros enseñamos”, afirmó el actual ejecutivo de Tv Azteca en entrevista con LMSHow.

Sobre el mismo tema, el actor Alejandro Camacho, también externó su opinión y declaró que la postura del gobierno, es una actitud moralista. “El mismo sistema ha fomentado la violencia, no la televisión. Yo desde que era niño, veo películas de violencia, gangster y balazos y no creo que tengan nada que ver. Es un problema de educción, los legisladores se unen, se lavan las manos y nuestro sistema ha fomentado la corrupción y la violencia”.