Carmen Jara reta a Chiquis Rivera a cantar frente a frente

“No voy a explicarle a esa mocosa que soy una profesional”

Audios Noticias Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – La cantante Carmen Jara retó a Chiquis Rivera a verse las caras frente a frente en el programa LMSHOW, para demostrarle que es una profesional.

“Yo no empecé éste juego ni éste mitote, lo sacaron en Univisión y no voy a dejar que pongan mi nombre en el suelo, y que una pelafustana que no sirve para cantar, se pregunte ¿quién soy y de dónde salí?” expresó.

Jara agregó que “No voy a explicarle a una mocosa que soy una profesional y hago mi trabajo nada más” afirmó.