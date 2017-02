Carmen Jara confirma que Jenni Rivera le Chin$#$ canción a Diana Reyes

El escándalo fue su forma de vida

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Carmen Jara reconoció que la vida de Jenni Rivera estuvo llena de trampas y artilugios, al grado que tuvo que chingarle una canción a Diana Reyes para ser famosa.

“Ella no era famosa, estaba empezando a tocar la canción de querida socia, y ella me dijo, le chingué la canción a Diana Reyes, muchas cosas que a mi se me hacían demasiado fuertes” relató.

Diana Reyes afirma que siempre hubo una rivalidad inconsciente, ya que la canción Querida Socia fue éxito suyo en México y de Jenni Rivera en Estados Unidos.

En algún momento, Reyes admitió que le robaron la canción.

“Incluso me dijo así son las cosas, éste es un negocio” comentó.