Carmen Jara: “Chiquis supuestamente se metió con el marido de Jenni

Sin piedad declara la cantante

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Carmen Jara no tuvo piedad de Chiquis Rivera, le cantó cuántas verdades tuvo a mano, para muestra, algunos botones.

“Yo no digo que Jenni no tiene talento, pero tú sí no tienes talento, no tiene derecho a decirme que no le decía nada porque la conocía, la conocía tan bien que la corrió porque supuestamente se metió con su marido” disparó verbalmente.

“La fulana ésta ha tenido la suerte que su novio le patrocinaba su música, si tiene un disco o dos lo sacaron en la compañía de él. Que fácil, te ponen bombos y platillos, te vistes como Paulina Rubio y haces tus piruetas” estableció Carmen Jara.

Y concluye “Si Jenni Rivera no sacó la carrera de ésta muchacha mientras estaba viva es porque ni tiene ni un sorbo de talento”.

Dicho lo anterior, cualquier comentario, sobra, ¿usted que opina?