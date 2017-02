Susana Zabaleta quiere que Julión Álvarez le pida perdón

Susana Zabaleta dijo estar dispuesta a otorgarle el perdón a Julión Álvarez, con quien el año pasado se enfrentó en una serie de declaraciones a la prensa, siempre y cuando el cantante le dedique una melodía pensada especialmente para ella. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).-dijo estar dispuesta a otorgarle el perdón acon quien el año pasado se enfrentó en una serie de declaraciones a la prensa, siempre y cuando el cantante le dedique una melodía pensada especialmente para ella.

En declaraciones a LMShow, la cantante de ópera aseguró que mantiene altas espectativas ante un probable encuentro con el llamado ‘Rey de la taquilla’, con quién podría coincidir a finales del mes en el carnaval de Mazatlán, Sinaloa.

“Vamos a estar juntos en Mazatlán, a lo mejor él un día antes o después de mí. A lo mejor él me pide perdón ahí, que me componga una canción bonita y que me la cante, entonces lo perdono”.

Respecto a las declaraciones de Donald Trump contra Madonna, Zabaleta no se quedó callada. “Que se vea la panza nada más, esa sí, es asquerosa”.