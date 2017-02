Ricky Martin no descarta realizar serie sobre su vida

Se solidariza con mexicanos y latinos

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Mientras Ricky Martin se prepara de lleno para montar un espectáculo de primer nivel en Las Vegas, el cual estrenará el próximo 5 de abril, el cantante fue cuestionado con la posibilidad de llevar su vida a la televisión.

2 days of intense auditioning. 400 #dancers. 18 of them will be in the final ensemble. Exciting days ahead. #LasVegas #residency Una foto publicada por Ricky (@ricky_martin) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 11:33 PST

“Mi vida aún se está escribiendo, aunque no me molestaría que se hiciera una serie; yo creo que la podemos contar si nada más me dejo llevar”, dijo el puertorriqueño en entrevista para El Universal.

“Pues es la vida, mi vida y la tuya son muy similares, ¿sabes? Lo único es que yo estoy expuesto, estoy delante de las cámaras, pero como tampoco escondo nada, no tengo miedo de presentarme tal como soy, estamos clarísimos en eso. Creo que sería un proyecto siempre y cuando no se haga como reality y que simplemente sea una cosa más de documental a lo mejor”, subrayó.

Nunca hago play back. NUNCA. Mi voz siempre en vivo. — Ricky Martin (@ricky_martin) November 28, 2016

Asimismo, tras todo lo que está ocurriendo desde la toma de posesión del gobierno de Donald Trump, Ricky no pudo dejar de opinar al respecto y se solidarizó con los mexicanos y latinos que radican en dicho país.

“Yo creo que ahora más que nunca tenemos que correr a todo lo que son nuestras redes sociales y empecemos a decir lo que sentimos y lo que necesitamos como pueblo; ahora no podemos tener miedo”, explicó.

“Tenemos que dejarle saber al mundo dónde están las injusticias, tenemos que dejarle saber al mundo qué es lo que no nos conviene como ciudadanos del mundo, entonces nosotros tenemos que hacer el periodismo, a través de nuestras plataformas dejar saber dónde estamos. Esto no es un juego, tenemos que hacer todo lo posible porque el mundo mejore, y los mexicanos, más que nunca hacerlo”, finalizó.