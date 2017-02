Prohiben al Dasa besar a sus fans y cargar bebés

Para evitar malos entendidos

Ciudad de México, (LMSHow.com).- En estos días en que las acusaciones de abuso sexual o acoso recaen sobre famosos cantantes de parte de sus fans, El Dasa y su staff de trabajo ya tomaron sus respectivas precauciones para evitar ser el blanco de este tipo de señalamientos.

De acuerdo al propio cantante, su manager le ha prohibido mantener un contacto muy estrecho con su público, a quienes ya ni siquiera puede regalarles un beso, pues hasta el más inofensivo ósculo podría meterlo en problemas. “La gente lo sabe y los fans también, no pueden subirse a mi camión, nadie puede subir al camión de nosotros. Ellas me pueden dar un beso, pero mi manager no me deja darle besos a ella, porque ahí las cosas se malinterpretan y este es el país de las demandas”.

Aunque quizás pudiera parecer una medida exagerada, el cantante aseguró que también le prohíben cargar bebés y niños en general, especialmente ahora que las demandas de paternidad, están tan de moda.