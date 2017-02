Carmen Salinas se protege ante amenazas

Ya los denunció a la policía

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Carmen Salinas ya tomó cartas en el asunto de las amenazas que ha recibido por parte de numerosos cibernautas, quienes encabezados por Arnes aus den Ruthen; han hecho públicas sus intenciones de agredir a la actriz lanzándole jitomatazos, tal como lo hizo un hombre con el líder priista César Camacho.

“Me da hasta risa. Unos chavitos, a quienes agarran para pegarle a la gente son los que están con este señor cuyo verdadero nombre es Armando del Roble Aguado. Soy una persona mayor, no miden las consecuencias, usan las redes para agredir e insultar. Me dicen malnacida y yo digo ‘¿Cómo nacería yo?, ¿De pompitas o de panza? Me dicen ratera, ¿A qué hora me metí a robar a su casa?’”.

La comediante aceptó que tanto en su querido PRI como el resto de los partidos políticos mexicanos, existen personas buenas y otras deshonestas, pero pidió a la opinión pública no generalizar. “Yo estoy trabajando desde que tengo 10 años y en la políticas tengo dos años”.

La también productora reveló que decidió denunciar las amenazas recibidas a través de sus redes sociales. “Si algo me llega a pasar, obviamente hago responsable a Arnes. A todos los que amenaza, los tienen identificados, saben en qué café internet se meten. Yo tomo la precaución de fotografiar sus tuits y mandarlos a la policía cibernética”.