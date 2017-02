AUDIO: “Si fuera gay sería la diva del reguetón”: J Balvin

Asegura que las mujeres son lo suyo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de los fuertes rumores que se han desatado sobre la sexualidad de J Balvin, es el cantante quien desmintió dicha información y aseguró que a él le gustan las mujeres y que nada tiene que ver el color de su cabello con su preferencia sexual.

“Que disfruten, tienen el derecho a opinar, soy un personaje público, que opinen lo que quieran realmente yo sé cómo vivo. Si fuera gay sería la diva del reguetón, pero no me gustan las mujeres y por eso canto como jocoso”, expresó Balvin.

Finalmente indicó que a él lo único que le importa es sentirse cómodo consigo mismo: “A mí sin cuidado me tienen los comentarios, llevó como año y medio cambiándome el pelo de colores, llegó me pongo colores. Yo me quedo súper tranquilo a compartir igual mi cambio, soy un ser humano como cualquier otro y no me da miedo a expresarme y sentirme cómodo conmigo mismo”, y es que él reguetonero disfruta lucir fashion.

NEW YORK #nyfwm A photo posted by J Balvin (@jbalvin) on Jan 31, 2017 at 4:52pm PST

#NYFWM A photo posted by J Balvin (@jbalvin) on Jan 31, 2017 at 9:56am PST