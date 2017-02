¿A Dulce María se le antojó el embarazo?

Hoy fue un día muy especial pues por primera vez mi princesita me vio en un escenario 😍y doy gracias a Dios que a pesar de la distancia podemos compartir momentos hermosos e inolvidables como el de hoy con mi hermana y mi sobrina ,saberte amado y amar es el mayor regalo de la vida , poder compartir con tu familia y tus seres queridos no tiene precio y es lo que más nos puede llenar el alma y el corazón , para el amor no hay fronteras ,nos une la sangre,estamos hechos de lo mismo y el amor verdadero es indestructible y eterno ❤🙌🏼✨🙏🏼 Gracias A Dios por cada regalo ,cada segundo ,cada prueba y cada bendición ,les deseo mucho amor y muchas bendiciones ! Los quiero ❤🙌🏼✨✨✨✨✌🏻😘

A photo posted by Dulce Maria (@dulcemaria) on Jan 29, 2017 at 12:03am PST