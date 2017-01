EXCLUSIVA: Danilo Carrera asegura ser un hombre “bien dotado”

No necesita cirugía

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El actor Danilo Carrera, quien próximamente aparecerá en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, aseguró en exclusiva para LMSHOW que él está bien dotado, y que efectivamente el tamaño de “aquello” sí es importante.

“Yo voy a decir que sí, porque a mí me ha ido bien en eso, así es que no me voy a poner del otro lado. Como a mí sí me ha ido bien por ahí, entonces voy a decir que sí”, expresó Danilo.

Además dijo que todo depende de la seguridad de cada persona: “Creo que depende mucho de la seguridad de cada persona. A las mujeres lo que más inseguras las pone es su peso, y al hombre lo que más le pone seguro es eso…El tamaño al final no importa si eres seguro de ti mismo”.

Finalmente negó que en algún momento pensara en la cirugía para agrandar el pene: “¿Te digo la verdad? He escuchado pero no mucho del tema porque no lo necesito”, dijo entre risas.