AUDIO: Niega Larry Hernández pagar para que toquen su música

“De mi bolsa no ha salido ni un centavo”

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de que un diario asegurara que un reconocido canal de videos cobra excesivos montos por tocar la música de varios gruperos, el cantante Larry Hernández aseguró que él no pagaría por dicho tema.

“Fíjate que tengo la fortuna de que mi música, por ese lado, y al respetado canal no he dado ni un peso, y siempre que he estado yo en entrevistas ninguna vez se ha tocado el tema de eso, entonces no tengo nada que decir”, expreso el cantante.

Además dijo que su música es del gusto de alguien por eso probablemente no tenga que recurrir a pagar, “yo creo que por ese lado yo ni me preocupo, porque si mi música es tocada, es tocada porque a lo mejor le caigo bien al productor o porque mi música a lo mejor es pedida por alguien”.

Finalmente insistió en que no pagaría a nadie por tocar su música: “Y si no se toca porque no se pague, pues que no se toque. Yo creo que la música es, y los canales de televisión deben estar para apoyar la música y apoyar a los que ven sus programas, yo por este caso no he sacado ni un centavo de mi bolsa”.