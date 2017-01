AUDIO: Lucía Méndez acepta que fumó marihuana

Aunque dijo que el porro no es lo suyo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La cantante y actriz Lucía Méndez no tiene ningún problema en aceptar que ha vivido de una manera intensa, por lo que aceptó fumar marihuana alguna vez en su juventud, además compartió que su papá temía que viviera en la perdición.

“En realidad mi papá era muy conservador y efectivamente le tenía mucho miedo al medio porque pensaban que realmente iba a ser un mundo de postitución, drogas, perdición, pero pues no porque no tienes ni tiempo”, dijo.

Respecto a la marihuana expresó: “Alguna vez llegué a probar la hierba, alguna vez cuando estaba muy jovencita pero en realidad no me gustaba… y dije –no puede ser, no puede ser- tampoco me voy a hacer la ave maría purísima sin pecado concebido, sí alguna vez llegué a fumarme un porro, por qué no lo voy a decir lo digo públicamente, mundialmente”, finalizó.