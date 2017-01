Enrique Guzmán: Me casé con Silvia Pinal porque se embarazó

La obligó a tener un segundo hijo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Con un matrimonio que duró casi diez años y dos hijos en común, Enrique Guzmán revela que cuando era joven y comenzó su relación amorosa con Silvia Pinal nunca pensó en llegar al altar con ella, pero las cosas tomaron un rumbo diferente luego de que la primera actriz le confesara que se encontraba embarazada de Alejandra Guzmán.

En entrevista para un programa de televisión nacional, el cantante dio a conocer que la conductora de “Mujer Casos de la Vida Real” le contó que tenía miedo de convertirse en madre y pensaba cometer aborto, pero él no se lo permitió y tomó la decisión de unirse en matrimonio con ella para asegurarse de que su familia estaría completa.

“Mis hijos fueron los que hicieron que yo me casara con Silvia. Ella sabía que estaba embarazada y me lo dijo. Me dijo que lo iba a tener que perder y yo le dije que de ninguna manera y nos casamos al día siguiente, pero fue bajo la condición de que me tenía que dar un segundo hijo”, dijo Enrique a “Ventaneando“.

Por otro lado, el cantante confesó que durante el tiempo que doña Silvia y él duraron casados hubo un sinnúmero de discusiones que derivaron en maltrato físico, situación de la que se arrepiente. Asimismo, dijo que fue Alejandra quien años atrás le pidió a la primea actriz que ya no molestara a su padre y lo dejara vivir su vida.

Fiera Lasa/Mezcalent