¡EXCLUSIVA! Itatí Cantoral confirmada para dar vida a Silvia Pinal

La Diva mexicana participará en su bioserie

Ciudad de México (LMShow.com).- Itatí Cantoral es prácticamente la actriz confirmada para dar vida a Silvia Pinal durante varios capítulos de la serie que retratará la vida del legendario personaje, emisión que es producida por Carla Estrada y que iniciará grabaciones en marzo.

Este viernes LMShow recibió la confirmación respecto a la participación de Cantoral en la historia que relata las aventuras y desventuras de Pinal. Nuestra fuente nos dijo que es un hecho que Itati será una de las actrices que encarnen a la madre de Alejandra Guzmán en diferentes etapas, pero que Estrada desea mantener la noticia en absoluta secrecía.

Sin embargo, horas más tarde entrevistamos a la productora para conocer su versión y nos dijo: “no están equivocados, pero todavía no estamos muy claros en todo. No es por mí, sino por las fechas de ellos, porque Televisa esté de acuerdo, por dinero y por muchas cosas”. Luego le preguntamos sobre el avance en las negociaciones con Itatí y aseguró que esa parte no le corresponde a ella sino a los directivos de la televisora.

Por otro lado, Carla nos dijo que es un hecho que la propia Silvia participará en un capítulo de la emisión pero aún no tiene definida su intervención.

Aquí Carla Estrada habla de los preparativos para la serie de Silvia Pinal.