Saldrán a la luz oscuros secretos de Brad Pitt y Angelina Jolie

En una película la pareja será descubierta

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El realizador canadiense Ian Halperin planea la producción de una película que contará los más oscuros secretos de Brad Pitt y Angelina Jolie, protagonistas del escándalo desde que se enamoraron hace doce años, cuando el actor aún estaba casado con Jennifer Aniston, hasta el día de hoy en que tramitan su divorcio y contienden por la custodia de sus seis hijos.

Este filme de carácter documental no cuenta con la autorización de estas celebridades pero promete revelaciones sensacionales, como el hecho de que ya estaban separadas desde varios meses antes de que comenzaran con los trámites para la disolución de su matrimonio, celebrado apenas hace dos años. Según indicó a The Sun una fuente cercana a Halperin, la película incluirá material inédito de entrevistas a ambos y detalles sórdidos de su vida cotidiana.

Ian Halperin es un periodista de investigación, cineasta y autor de varios best sellers, como “Gone Too Soon” sobre Michael Jackson, “Kardashian Dynasty: The Controversial Rise of Americas Royal Family” sobre la mediática familia Kardashian y uno más sobre Pitt y Jolie en 2009, en el cual predijo que su sonado romance colapsaría siete años más tarde.