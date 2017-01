“Madonna es repugnante”: Donald Trump

El presidente le respondió a la cantante

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Donald Trump no dudó en calificar a Madonna como “repugnante” durante la entrevista que le realizó el periodista Sean Hannity de Fox News. El presidente de Estados Unidos se expresó así de la cantante al ser cuestionado sobre el comentario que la artista pop hizo en la Marcha de las Mujeres en Washington.

“Honestamente es repugnante. Creo que realmente se hizo daño. Creo que hizo daño a toda la causa que apoya”, dijo Trump, para después complementar: “Pienso que lo que ella declaró fue vergonzoso para nuestro país”.

Aquí el video donde Madonna habló frente a miles de personas el sábado en la Marcha de las Mujeres, movilización que reunió 500.000 personas, donde comentó “Sí, estoy enfadada. Sí, me indigna. Sí, he pensado mucho en ‘volar’ la Casa Blanca, pero sé que esto no va a cambiar nada. No podemos caer en la desesperación. Como el poeta W. H. Auden escribió en la víspera de la Segunda Guerra Mundial: “Debemos amarnos unos a otros o morir. Elijo el amor’”.