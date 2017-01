Julián Gil emocionado por la llegada de Matías

Al actor se le salieron las lágrimas

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El actor Julián Gil ha dado sus primeras impresiones sobre su más reciente paternidad y se declaró “como perro con dos colas, porque el niño vino con mucha salud, Marjorie se encuentra en reposo, pero estamos muy contentos, porque ha sido un regalo de Dios para nosotros”.

El orgulloso padre del pequeño Matías Gregorio Gil de Sousa afirmó durante la entrevista que concedió al programa “Todo para la Mujer”, que su hija Nicole estuvo muy pendiente en Facebook del nacimiento de su hermanito “y fue muy emocionante, porque aquí está la mamá de Marjorie, están mis hermanas, muchos amigos y muchas familias”.

Julián confesó que con sus anteriores hijos Nicole y Juliancito no tuvo la fortuna de estar dentro del quirófano en su nacimiento, “pero este sí no me lo quería perder por lo que todo el tiempo estuve pegado al proceso de la maternidad de Marjorie y muy en contacto con la doctora y es una de las emociones más lindas que he vivido”.

Muy conmovido, el actor expresó: “es una mezcla de sentimientos, de emociones y con Marjorie diciéndome si estaba grabando, y ahora con esto de la tecnología, yo tenía una cámara puesta por un lado, otra por una esquina, con el teléfono en la mano”.

“Me pasaban mil cosas por la cabeza y se me caían las lágrimas a borbotones y me emocioné mucho ver también a Marjorie realizando su esfuerzo, fue muy, muy bonito”, describió Gil y agregó que su hijo pesó 2 kilos con 640 gramos con 47 centímetros de longitud, “nació a las 8:06 de la mañana y nació en su semana 37, se adelantó un poquito, y fue a través de cesárea el nacimiento”.

Finalmente, Julián detalló cómo se encuentra Marjorie: “aunque apenas puede hablar, todavía está media atontadita, pero les manda muchos saludos y que gracias por estar pendientes, y está un poco cansada, gracias a todos los que nos escuchan por su muestra de apoyo infinitas y eso se aprecia muchísimo”.