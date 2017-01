AUDIO: “Se me fue vivo Luis Miguel”: Lyn May

Asegura que el cantante es un "X"

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Al parecer para la vedette Lyn May Luis Miguel no es el más sexy del mundo, esto lo dejó ver tras declarar, en una alfombra roja, que ha sido el único que se le fue vivo.

“Yo es el único que se me ha escapo, el Luis Miguel, para mí no tiene ángel, así que diga yo ¡ah!”, expresó la polémica mujer.

Además dijo que cuando lo conoció se le hizo interesante, pero después ya nada de nada: “Lo conocí cuando era chavo, pues ahí andaba con su papá, tocando puertas, ¿no?, pero ya de grande no, se me hace un poco simple, se me hace x”, finalizó.