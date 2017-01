“Salma es más mexicana que nadie”: Eugenio Derbez

La actriz no pierde sus costumbres

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Eugenio Derbez asegura que Salma Hayek tiene sus raíces mexicanas muy arraigadas a diferencia de lo que mucha gente piensa, y es que el comediante mexicano recientemente rodó la cinta “How to Be a Latin Lover” al lado de ella y señala que cuidó cada detalle de la producción para mostrar la esencia cultural de su país natal.

“Es una reina, es más mexicana que nadie, no sabes cómo peleó cada detalle, hasta me decía “¿Eugenio tú ya no eres mexicano?, ¿Cuánto llevas en Estados Unidos?, esto es así y las cosas en Veracruz son así, aquí en México se come así y las tortillas; ella montó muchas escenas porque supervisó que la casa donde vive fuera mexicana, mexicana, mexicana, es una tipaza, la amo con toda mi alma”, expresa.

El actor mexicano asistió a la premier de la película “El Tamaño Sí Importa”, en la que por primera vez trabajó con su hijo Vadhir, por lo que afirma que no pudo negarse a ser parte de este proyecto.

“Me habló el director y me dijo, oye es la primera película de tu hijo como estelar, haz un cameo, ven a apoyarlo, y me dio mucho gusto, no nada más por apoyar a mi hijo, sino por trabajar con él en una película, no nos había tocado trabajar juntos y esta fue la primera vez que estamos en una película juntos, me dio mucho gusto ser parte de “El Tamaño Sí Importa”, manifiesta.

Además, Eugenio explica cuál es el criterio de los hombres para saber si el tamaño es importante.

“Cuando tú le preguntas a alguien “¿El tamaño sí importa?” y te dicen: “Por favor esas son tonterías” es porque…, pero cuando te dicen “No sí importa, claro que importa”, es porque trae con qué respaldar lo que está diciendo. Pero como ya les dije van a pensar que estoy mintiendo, pero pues esas son tonterías, ¡ay sí!”, dijo con su característico sentido del humor.