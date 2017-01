Florinda Meza: Chespirito antes de mí era un promiscuo

La doble moral con mujer en la casa y andar con cualquiera

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – Florinda Meza hizo impactantes declaraciones al programa Suelta La Sopa, sobre el pasado sexual de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien tenía relaciones sexuales con cuánta mujer se cruzará en su camino, así fueran camareras de los hoteles en que se hospedaba.

“Yo lo regañaba mucho por andar con todas y le hablaba sobre su mujer y sus hijas, Un día en Venezuela vi a la camarera salir arreglándose, y le reclamé le dije pareces burro en primavera y me contestó que se lo pidieron como favor” relató.

La actriz afirmó que es común esa doble moral de los mexicanos, su esposa en un altar y andar con cualquiera.

“Me dijo que era su mujer ideal y que no le llenaba nadie, se sentía sólo y vacío, siempre la necesidad y caí por eso, no sé ni cómo ni porqué le dije si quieres besar a alguien porque no me besas a mí. Le dije que no quería ser una mujer más en su vida, otra tanta mujer de su vida, que quería ser La Mujer” relató.

Y agregó “Cuando yo tenía un novio y la relación se volvió muy formal, él vio que estaba en riesgo de que yo me fuera de su vida, me llevó una flor a donde fuera, aun siendo casado, yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas del pasado, una esposa y seis hijos, aparte era mi jefe. De pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba”.

“De pronto en medio de ese asedio en una gira, bailamos mucho, lo tenía cerca me decía cosas muy bonitas, me decía que se sentía mal porque su esposa era una gran mujer y la madre de sus hijos y que se abrió una brecha que no supo cuando empezó” revela.