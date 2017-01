Enrique Guzmán amenaza con demandar a Silvia Pinal

Le cobrará a la diva por mencionarlo en su serie

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Enrique Guzmán está consciente de que la serie televisiva sobre la vida de Silvia Pinal no estaría completa si él no fuera mencionado, ya que fue su marido durante nueve años y es padre de dos de los hijos de la primera actriz: Alejandra y Luis Enrique. Sin embargo, cuidará lo que se relate en pantalla para que su nombre no resulte perjudicado y, desde luego, cobrará por ello lo que en justicia le corresponda.

“Mi nombre está registrado como yo, como artista, y además tengo los derechos, por lo que hay que pagar. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero les va a costar una lana (dinero)”, dijo el cantante a “Ventaneando” y añadió que su abogado estará al pendiente de la serie para constatar que refleja los hechos como fueron, aunque sabe que cada persona tiene una versión de los mismos.

“Ella contará su parte de la verdad”, comentó el papá de Alejandra Guzmán y, con base en lo que aparezca en los televisores, él decidirá si cuenta la suya. Hasta el momento se rumora que quien podría interpretarlo en el seriado es Brandon Peniche.