Bárbara Bermudo se refugia en sus hijas

Tras despido de Univisión

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Bárbara Bermudo volvió a su refugio, el de los brazos de sus hijas y de su familia, quienes le acompañan después de su retiro de la empresa Univision.

Mientras que el público pide su retorno, ella tiene que aceptar la decisión de la empresa, al momento no ha revelado sus planes futuros.

Sin embargo, su mayor éxito ahora está en el plano familiar, así lo expresa su mensaje enviado en Instagram.

“Mis hijas me han abrazado, se han colgado de mis piernas, me han visto agotada y me han ayudado a hacerme fuerte nuevamente. A veces me han vuelto loca, más aún de lo que soy 🙃 pero mis hijas son un regalo de Dios y para siempre serán mi gran tesoro. Sigo leyendo sus mensajes…aunque son miles, siempre me tomo el tiempo para leerlos todos, es importante que sepan que estoy MUY agradecida con ustedes, por su cariño y apoyo incondicional, eso jamás lo olviden! Ustedes son mi familia. @las_hermanas_moreno y yo les enviamos muchas bendiciones y que sueñen con grandes cosas como Sofía y Camila que se 😴😴mientras terminaba la tarea con Mia! 😘😘 #THETAlwaysP”, afirma.