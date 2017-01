Julián Gil ansioso por tener a Matías en sus brazos

El papá preparado para el parto

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Julián Gil y Marjorie de Sousa están a unos días del nacimiento de su hijo Matías, por lo que el actor se confiesa ansioso por vivir ese momento y platica que ya ha visto a su bebé en sueños.

“Puede ser en cualquier momento, puede ser de aquí a diez días, tenemos como fecha límite entre la primera y segunda semana de febrero, o sea ya, pero estamos ahí con las maletas en el coche esperando el momento. Yo sueño su carita, pero son como ese tipo de sueños que ves y no ves y te dejan cosas como la expectativa, como que te dan mucha más ansiedad, pero la verdad es que el sueño más grande mío es saber que viene, que falta poco, que es un niño que se hizo con mucho amor y que viene todo, gracias a Dios, con mucha salud”, expresa.

A su paso por la alfombra de la película “El Tamaño Sí Importa“, el argentino aseguró que ha comprado de todo para captar el momento del parto de Marjorie, y aunque le hubiera gustado llevar un equipo de producción y así no perder algún detalle, la doctora le dijo que sólo podrá estar él acompañando a la futura mamá.

“Yo voy a estar ahí, tengo dos “GoPro“, una cámara de video, una de fotos, ya me regañó la doctora porque me dijo que no podía llevar tantas cosas, ni podía llevar asistente, yo me quería llevar un equipo de producción, pero bueno, ya me dijeron que no, que entro yo sólo; así que voy a estar ahí preparando toda la cuestión tecnológica porque no me quiero perder ni un segundo”, manifiesta.

El actor de “Sueño de Amor” señala que sí existen planes de boda con la actriz venezolana, sin embargo, han decidido esperar algún tiempo para disfrutar la llegada de su bebé.

“Hay planes pero no es nada a corto plazo, queremos obviamente primero disfrutarnos al niño, la etapa del niño, preparar una boda de por si es un rollo, es mucho tiempo, y ponernos a preparar una boda ahora con todo lo que se viene del niño, pues sería no disfrutarlo y sería como algo muy egoísta para el niño”, indica.

“Me gustaría que el niño estuviese un poquito más grande para que pudiera estar consiente, que él vea a papá y mamá casándose, que de repente sea él, quien le lleve la cola a la mamá, me lo imagino así, entonces creo que sería más interesante que esté un poquito más grande, así que el tiempo no importa, lo importante es que estemos juntos, que estemos felices, que no sea ni un papel, ni un vestido lo que nos una”, completa.

Erika Uribe y Lalo Carrasco/Mezcalent