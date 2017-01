Hija de Michael Jackson quiere vengar su muerte

Dispuesta a llegar a la verdad

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Paris Jackson está convencida de que su papá, Michael Jackson, fue asesinado y pretende demostrarlo, además de cobrar venganza. El fallecido artista decía a su hija que algún día lo matarían y le daba pistas sobre las personas que lo “cazaban” y estaban al acecho para atacarlo en cualquier momento.

“Es obvio. Todas las flechas apuntan a ello. Le tendieron una trampa”, aseguró la joven modelo a la revista Rolling Stone y agregó que planea su venganza con todo cuidado. “Es como una partida de ajedrez. Trato de jugar bien y eso es todo lo que puedo decir”, indicó Paris, para quien el médico Conrad Murray es uno de los responsables de la muerte de “el mejor padre que uno pueda imaginar”.

La muchacha está consciente de que sus declaraciones pueden parecer delirantes, falsas y producto de una “teoría conspirativa”, pero trabaja para que el tiempo le permita demostrar la veracidad de sus palabras. “La gente siempre dice que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. Simplemente te acostumbras a lidiar con ese dolor. Yo perdí a la única persona que ha sido importante para mí, así que a partir de ahora cualquier cosa mala que pase no será ni de lejos igual de mala que lo que ya me ha pasado. Puedo con todo”, concluyó la hija de “El Rey del Pop“.

